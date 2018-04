Adriano Pereira, lutador de MMA - artes marciais mistas - conhecido pela alcunha de 'Mamute', foi assassinado na madrugada desta esta terça-feira em sua casa, na cidade de Belém, no Brasil. O lutador foi esfaqueado e baleado em frente à mulher ao filho, escreve a Globo.

De acordo com as autoridades locais, o homem foi surpreendido pelas 23h30 por um trio de homens encapuzados a baterem-lhe à porta e, ao abrir a porta de casa, foi agredido. Ao tentar fugir para o quarto onde se encontravam a mulher e o filho, foi atingido com um tiro na cara e, depois de ter sido baleado, Adriano foi ainda esfaqueado no peito, tendo tido depois morte imediata.

A polícia brasileira já está a investigar o crime.