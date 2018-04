O jornal online Eco avança que o nome escolhido para ministro da Defesa do “governo sombra” de Rui Rio será Ângelo Correia. O antigo ministro de Passos Coelho irá coordenar a área da Defesa no Conselho de Estratégia Nacional do PSD.

Alguns dos nomes escolhidos para o Conselho Estratégico Nacional dos sociais-democratas têm sido tornados públicos esta semana.

Na área da Saúde, Rui Rio escolheu Luís Filipe Pereira, nas Finanças Públicas fica Álvaro Almeida, na Reforma do Estado e Descentralização o escolhido é Álvado Amaro, na Solidariedade fica Silva Peneda, Matos Correia é o escolhido para a Administração Interna e na Agricultura o coordenador será Arlindo Cunha.