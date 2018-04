Centeno afasta aumento do esforço da carga fiscal em 2017

Para o ministro das Finanças não se assistiu a um aumento do esforço da carga fiscal em 2017, apesar das receitas fiscais terem subido 5% e as receitas da seguranca social terem aumentado 7%, enquanto o PIB nominal subiu 4,1%. A garantia foi dada por Mário Centeno no Parlamento onde está a ser ouvido na comissão de Finanças.