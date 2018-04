Na Assembleia da República, durante a conferência “A Violência no Desporto”, Bruno de Carvalho falou sobre o estado do futebol nacional e garantiu que não são os dirigentes que trazem a violência para o desporto.

“Não é o que diz o presidente A ou B que traz violência”, disse o líder leonino, acrescentando que são os programas de debate televisivo que “trazem lixo tóxico” ao futebol.

“Se fosse presidente da Liga uma coisa que proporia era que durante duas semanas os presidente dos clubes não falassem”, acrescentou.

“Apontam muito o dedo aos clubes. Os clubes estão a ser o único garante que o futebol ainda tenha adeptos, as pessoas estão cada vez mais agarradas aos clubes e menos agarradas ao fenómeno desportivo. Aí, a culpa não está no lado de cá, mas daí de quem legisla”, sublinhou Bruno de Carvalho na Assembleia.

Esta conferência sobre a violência no desporto que se realizou esta terça-feira no Parlamento contou ainda com a presença do presidente do Benfica Luís Filipe Vieira.