O Vaticano vai abrir já este mês um curso sobre exorcismo para padres, por considerar que os casos de “possessão demoníaca” têm vindo a aumentar ao longo dos tempos em praticamente todo o mundo.

A Associação Internacional de Exorcistas - apoiada pelo Vaticano- representa mais de 200 padres católicos, anglicanos e ortodoxos e adiantou, em declarações ao The Gurdian, que a procura está a aumentar e que representa uma "emergência pastoral".

De acordo com as declarações de um padre da Sicília, Benigno Palilla, ao mesmo jornal , o número de pessoas em Itália que alega estar possuída pelo demónio triplicou para 500 mil por ano. Já um padre da Irlanda indica o mesmo, afirmando que no país o pedido de exorcismos "aumentou exponencialmente".

O curso do Vaticano irá realizar-se no Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, em Roma, Itália, e inclui o exorcismo e a oração de libertação.

O padre da Sicília garante que, apesar de tudo, esta é uma questão controversa e que o treino é essencial para os padres que pretendem realizar exorcismos.

O Papa Francisco já havia dito há uns tempos que se um padre se apercebesse de "genuínos distúrbios espirituais”, não devia hesitar em encaminhar a questão àqueles que, na diocese, estão encarregados por este "ministério delicado".