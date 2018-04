O ator Dwayne Johnson assumiu, esta segunda-feira, através de uma publicação feita nas redes sociais, que lutou contra uma depressão meses depois de a mãe se ter tentado suicidar, tendo deixado vários conselhos e incentivado todos os homens que sofrem desta doença a procurarem ajuda.

"A depressão nunca discrimina", escreveu o ator no Twitter depois de ter dado uma entrevista sobre este assunto. "Demorei para perceber, mas o segredo é não ter medo de nos abrirmos. Especialmente nós, homens, que temos a tendência para nos fechar. Vocês não estão sozinhos", escreveu o ator.

Dwayne Johnson contou ao jornal britânico Express que, aos 15 anos, a sua mãe, Ata, tentou suicidar-se ao caminhar numa das auto-estradas mais movimentadas dos Estados Unidos depois de a família ter sido despejada do apartamento onde morava, tendo admitido que foi o próprio a salvar a mãe. Depois disso, a depressão chegou e foi-se agravando com o tempo.

"Cheguei a um ponto em que não queria fazer nada nem ir a lugar nenhum", revelou.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone



