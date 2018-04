O “maior evento vegano da Europa” está a chegar a Lisboa pela primeira vez e decorre nos dias 28 e 29 de abril, no Pátio da Galé.

A primeira edição do VeggieWorld em Portugal irá contar com mais de 30 expositores de marcas associadas a este estilo de vida e inclui ainda um programa com várias “palestras, seminários, sessões de cozinha ao vivo e espetáculos”.

Segundo a organização do evento, Portugal tem vindo a registar “um aumento no interesse pelos temas relacionados com o universo vegano” ao longo dos últimos anos, com a abertura de vários restaurantes, lojas e cafés relacionados com este estilo de vida e, portanto, essa foi a razão pela qual a organização escolheu Lisboa, uma vez acredita que a cidade está a tornar-se numa “veggie city”.

O primeiro evento realizou-se em Wiesbaden, na Alemanha, em 2011 e, atualmente, tem vindo a decorrer em diversas cidades europeias, como é o caso de Paris, Varsóvia, Zurique, Barcelona e Bruxelas.