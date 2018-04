Segundo o YouTube Ads Leaderboard, o anúncio com o melhor jogador do mundo e a nova embaixadora do MEO, foi o filme publicitário mais popular em Portugal, sendo que a versão de 90 segundos, exclusiva para os meios digitais atingiu elevados números de visualizações, partilhas e likes, bem como grandes tempos de visualização, o que em conjunto determinaram o favoritismo do “Cristiano apresenta Sofia à Sophia”.

A campanha pretende mostrar como a tecnologia do MEO melhorou a vida dos seus clientes destacando as valências humanas em contraponto com temas atuais, como os robots e a inteligência artificial poderem vir a substituir o homem nas suas mais variadas tarefas.

A campanha publicitária do MEO, “Cristiano apresenta Sofia à Sophia”, é da responsabilidade criativa da agência Partners, e visa lançar a mais recente box da MEO, a Sofia, que apresenta como novidades o facto de ser portátil, 4K e funcionar por wi-fi.