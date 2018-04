De acordo com um estudo da NASA, há a possibilidade de existir vida em Vénus, escreve o Mirror.

“As nossas análises comparativas apoiam hipóteses mistas que biologia do tipo terrestre possa sobreviver e contribuir para os sinais espectrais das nuvens de Vénus. Para testar as ideias aqui presentes, propomos a necessidade de um estudo químico, bioquímico e microbiológico integrado focado na sobrevivência e espectroscopia de micro-organismos sujeitos às condições das nuvens de Vénus”, lê-se no estudo.

Para já, a NASA vai dedicar-se a estudar melhor esta possibilidade e a recolher amostras da atmosfera deste planeta, de forma a conseguir sustentar as hipóteses recentemente levantadas.

No entanto, a probabilidade de existir vida em Vénus é apenas apontada na atmosfera e não à superfície, uma vez que a temperatura ronda os 462º Celsius.