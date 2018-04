A X Electrical Vehicle diz estar próxima de conseguir produzir em massa, na China, o seu modelo impresso em 3D. O carro elétrico da empresa, também conhecida por XEV, poderá estar no mercado no segundo semestre de 2019 por perto de 60.000 Yuan (perto de 7700 euros).

De acordo com o responsável pelo projeto da marca, Guo Xiaozheng, citado pelo “South China Morning Post”, a China “é o principal mercado para os nossos carros” e “as conversações com várias zonas industriais para montar as linhas de produção estão na fase final”.

Um protótipo do LSVE – o modelo do automóvel – está em exibição no Museu de Impressão 3D em Xangai e será apresentado no Salão Automóvel de Pequim em abril.

A firma sustenta que este é o primeiro carro elétrico do mundo de produção em massa impresso em 3D e já há encomendas para 7000 veículos, incluindo algumas de empresas de distribuição de serviços postais.

Quase todas as partes visíveis do modelo são impressas em 3D, com exceção dos vidros, pneus e chassis. A XEV, empresa que nasceu há menos de um ano, afirma que conseguirá criar o novo modelo em apenas quatro meses. O modelo terá uma velocidade máxima de 70 km/h e uma autonomia de 150 km.

Pequim deverá criar legislação sobre os carros elétricos de baixa velocidade no segundo semestre do ano e depois disso atribuir licenças de fabrico para esses carros.

“Vamos atacar tanto o mercado de consumo como o empresarial”, diz Guo Xiaozheng, acrescentando que os “custos de produção poderão ser ainda mais reduzidos à medida que o volume aumenta, e em 2024, o custo total dos nossos carros será reduzido a metade”.

Na sua essência, o LSEV é feito de nylon e a XEV tem uma parceria com a Polymaker, empresa que investiga e desenvolve novos materiais sediada em Xangai, para melhorar o material e tornar o carro mais flexível e mais estável.

O modelo, de dois lugares, pesa apenas 450 kg, perto de metade de um modelo convencional de tamanho semelhante.

Uma linha de produção única – formada por impressoras 3D e capacidade de montagem será capaz de produzir 500 carros por ano. “Poderemos ter várias linhas de produção numa base industrial. São fáceis de instalar e não são caras”, revela Guo Xiaozheng.

“Estamos confiantes da XEV, porque torna a impressão 3D em produtividade real”, diz o diretor do Museu de Impressão 3D da China. “O carro fez com que as pessoas acreditem que o 3D é uma tecnologia de manufatura inteligente que acabará por fazer parte das suas vidas”, acrescenta Zhu Li.