A Comissão Europeia considera que a disputa laboral entre a direção da companhia aérea Ryanair e os tripulantes de bordo é uma "competência nacional". "Neste momento, não temos qualquer comentário a oferecer em nome da Comissão Europeia, uma vez que este tema parece estar relacionado com a aplicação dos contratos de trabalho, que são de competência nacional", disse Enrico Brivio, porta-voz de questões relacionadas com transportes da Comissão Europeia, à agência Lusa.

A disputa escalou de intensidade com os tripulantes a entrarem em greve no passado domingo. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusou a Ryanair de substituir grevistas por trabalhadores de outras bases europeias. No entanto, a greve teve uma adesão de 90%, causando o cancelamento de 27 voos, números do sindicato.

Esta quarta-feira, 4 de abril, os tripulantes de bordo entrarão novamente em greve, representando o terceiro dia não consecutivo de greve. Os trabalhadores exigem à empresa a aplicação da legislação laboral nacional, principalmente no que concerne aos termos de usufruto de licença de parentalidade, garantia de salário mínimo e a retirada de processos disciplinares por baixas médicas.