O banco Atlântico Europa fechou o exercício de 2017 com resultados líquidos positivos de 9,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 85% face aos 5,1 milhões de euros registados em 2016.

"O ano de 2017 fica marcado pelo crescimento da atividade e das equipas, pela consolidação da sustentabilidade do seu modelo de negócio e por um forte investimento tecnológico como base para o desenvolvimento de uma experiência bancária diferenciadora", diz a instituição financeira em comunicado.

O produto bancário cresceu 32% para os 30,3 milhões de euros, beneficiando da subida de 99% das comissões líquidas, para os 14,5 milhões de euros, resultado do aumento do número de clientes. Já o rácio de solvabilidade fixou-se em 17,9%.

Os custos de funcionamento aumentaram 27% para os 15,7 milhões de euros, "refletindo o atual período de crescimento do banco, que já conta com 152 colaboradores, o desenvolvimento da plataforma tecnológica e o reforço da visibilidade em meios digitais da marca".

Os recursos totais de clientes cresceram 8% para 1.234 milhões de euros, em 2017, enquanto o crédito concedido registou uma quebra de 31%, registando um valor de 72,6 milhões de euros contra 104,4 milhões de euros no exercício de 2016. No entanto, o banco explica esta redução: "deve-se a uma política conservadora do ATLANTICO Europa na concessão de crédito.

O ativo líquido aumentou 3% para 1.307 milhões de euros. Já a rendibilidade dos capitais próprios foi de 16%, no período em análise, tornando-se o valor mais elevado que o banco registou desde o seu arranque em 2009.

No final de 2017, o Atlântico Europa tinha clientes de 60 países, dos quais 16% são alemães. “O exercício de 2017 foi marcado, também, pelo foco no desenvolvimento de produtos e serviços e na melhoria da experiência dos nossos clientes”, adiantou Diogo Cunha, acrescentando que foi o primeiro banco com sede em Portugal a disponibilizar, em 2017, um processo de abertura de conta por videochamada, permitindo aos novos clientes (residentes e não residentes em Portugal) abrirem uma conta bancária em cerca de 15 minutos e sem necessidade de ir ao banco.