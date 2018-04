A Paixão…

Não acredito que haja um Inferno. Sou agnóstico, mas acredito que haja uma consciência e uma noção ética do bem e do mal. E, adaptando a frase de Sartre, o nosso inferno seremos nós.

Já aqui o escrevi mais de uma vez mas, para os distraídos ou para aqueles que não leem regularmente esta coluna, queria deixar bem claro que sou agnóstico. Fui educado na religião católica como a esmagadora maioria dos portugueses da minha geração, e até à “idade da razão” (19 anos) fui conscientemente católico – os meus amigos gozavam comigo pelo facto de, no primeiro inter-rail que fiz, ao domingo ir à missa… mas não apenas por coerência e por considerar que “ou se é ou não se é”, mas também para ver como seriam as missas em países estrangeiros (ir visitar outros países não era tão comum como hoje), e pude assim assistir à eucaristia dominical em locais tão espantosos como uma pequena igreja no Liechtenstein, a Catedral de Santo Estêvão, em Viena, ou a de Praga, onde, curiosamente, houve nessa altura um tornado, daqueles que, no verão, assolam a Europa central, e de repente ficámos encurralados na igreja, a água caindo pelas janelas através das fissuras dos sumptuosos vitrais, os trovões rugindo, os relâmpagos demonstrando o que é a força da natureza, que o homem – como escreveu António Gedeão – jamais domou ou domará, e eu, pobre humano, aflito, pequenino, a pensar como esta cena repetia os tempos medievais.

Se escrevo isto aqui é porque, passado pouco tempo, tendo uns primos italianos de visita a Lisboa, fui ao Cristo Rei (a única vez que lá fui), vi a maravilhosa vista sobre Lisboa, senti-me “nas alturas” e… desisti de ser católico. Achei, para resumir, que as igrejas – todas elas – são organizações de homens, com tudo o que pode haver de melhor, mas também de pior no ser humano; por outro lado, as liturgias, os dogmas, a aceitação de coisas ditas sabe--se lá por quem, a obrigação de cumprir “ordens” de Papas, muitos séculos depois de Cristo, Papas esses que sabemos, de muitos deles, terem sido devassos, cruéis, politiqueiros, exibicionistas, narcisistas, ávidos de poder e de dinheiro… sim, nem todos são Papas Franciscos! Finalmente descobri, nesse grande ponto de vista sobre Lisboa, tão alto como a “montanha perto do céu, quem me dera lá morar” da canção, que não precisava de intermediários entre mim e Deus, ou qualquer outra entidade, o cosmos, o que fosse… ou até o nada, o que faria de mim um ateu, mas que não seria a Igreja Católica (se sim, porquê então esta e não outra a verdadeira, pois se tivesse nascido noutro local teria então de defender furiosamente essa “minha” outra igreja?).

Este passo na minha vida, dado, repito, aos 19 anos, permitiu-me abrir os meus horizontes, tanto mais que aconteceu numa altura muito crítica da realidade social portuguesa –1974 (e não é preciso dizer mais…) –, e começar a pensar em muita coisa. Depois de ter entendido o que eram as iniquidades e injustiças sociais, aos 16 anos, quando li “Les Misérables” de Victor Hugo, apercebi-me, através das conversas com amigos até altas horas da madrugada, ao som de Reggiani, Moustaki e Pagani, Léo Ferré e Georges Brassens, de que debater a existência de Deus, a angústia da finitude da vida ou o que se passará depois de morrermos, mesmo não conduzindo a nada, conduz a tudo, perdoe-se o paradoxo (fica o recado para os mais jovens, estereotipados nas redes sociais e em relacionamentos efémeros e paupérrimos).

Há dias tive o privilégio de assistir, na Gulbenkian, à “Paixão Segundo São Mateus”, de Bach. Sublime. Arrebatador. Por coincidência, dois dias depois comprei os Evangelhos traduzidos por Frederico Lourenço. Já li a Bíblia umas quantas vezes, no que considero ser uma obrigação para qualquer pessoa que queira debater, minimamente, teologia ou até meros assuntos circunstanciais. Bach “transcreve” Frederico Lourenço ipsis verbis, e a Gulbenkian fez muito bem em colocar a tradução do alemão de Bach para português, discretamente, mas para se entender o que cada um dos intervenientes dizia, designadamente o narrador.

Vale a pena pensar na paixão de Cristo, não na de Bach mas na do próprio Jesus, seja-se cristão, ateu, agnóstico, budista, judeu, muçulmano, animista ou o que for.

Cristo existiu. É um facto. E o que pregava, numa Judeia feita das tribos patriarcais, provenientes dos 12 netos de Jacob, com um sumo sacerdote chamado Caifás e um dirigente ocupacionista chamado Pôncio Pilatos, mais preocupado com a manutenção da ordem e a obediência ao Império Romano do que com problemas “locais”, com um resistente chamado Barrabás, que defendia a luta armada, 12 discípulos dos quais 11 eram analfabetos (só Judas sabia ler), era o pacifismo, a resistência através da palavra, a recusa da violência. “Este homem nada fez de mal!”, diz Pilatos. Mas lava as mãos do assunto porque tem problemas maiores com que se ocupar e não quer ter de lidar com uma rebelião do povo judeu.

Ao ouvir Bach, ao pensar no Papa Francisco, ao rever o que aprendi sobre a Igreja Católica mas, sobretudo, ao pensar no calvário, no sacrifício, na paixão e na morte do homem chamado Jesus, ocorre-me pensar que não o merecemos. A ele e a tantos, mas tantos, outros e outras. Nas nossas vidinhas quotidianas esquecemo--nos demasiadas vezes da mensagem de todos estes homens e mulheres, do que sofreram e sofrem por nossa causa, pela liberdade, pelo humanismo, pela solidariedade, empatia e ética.

A Páscoa acabou. Para o ano há mais, no primeiro domingo depois da primeira lua cheia depois do equinócio. O que vamos fazer até lá para honrar a paixão de Cristo? Começaria por sugerir ouvir Bach, na Paixão Segundo São Mateus ou São João. Leria Frederico Lourenço, na sua tradução da Bíblia, e pensaria, independentemente – repito – de ser crente, ateu ou agnóstico, até que ponto os exemplos lendários ou reais de como o ser humano se pode transcender, nos podem modificar o dia-a-dia e tornar-nos pessoas melhores. O “outro” existe e precisamos dele para nos complementarmos e aperfeiçoarmos.

No Evangelho segundo São Tomás, escritos apócrifos não reconhecidos pela Igreja (por motivos óbvios!), descobertos em 1945, e que podem ter sido escritos pelo próprio Cristo, está uma frase que diz tudo: “Levanta uma pedra e encontrar-me-ás!” Em tudo o que é belo, em tudo o que existe, em tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos, palpamos, gostamos, amamos, admiramos… encontraremos o nosso destino e, quiçá, o nosso Deus. Por isso dispenso as igrejas, essas organizações de homens, e tudo o que nos pretenda manipular a alma e fazer esquecer a natureza e os outros.

A paixão de Cristo tem de ser, mesmo com a relativização e metaforização consequentes, a nossa paixão. Caso contrário seremos hipócritas, cínicos, falsos, incongruentes e inconsistentes. Mais do que relativamente aos outros, sê-lo-emos relativamente a nós próprios.

Não acredito que haja um Inferno, mas acredito que haja uma consciência e uma noção ética do bem e do mal.

Pediatra

Escreve à terça-feira