O primeiro balanço da sinistralidade rodoviária nos primeiros meses do ano não é positivo. Até 31 de março morreram nas estradas do país 113 pessoas, mais 15 que no periíodo homólogo do ano passado, segundo a Associação Nacional de Segurança Rodoviária.

Nos primeiros três meses deste ano, as autoridades tomaram conhecimento de 31,916 acidentes, mais 1683 que no período homólogo do ano passado. Já em termos de feridos graves foram registados 373 (menos 59) e 9.041 feridos leves (mais 173).

No ranking dos distritos com mais vítimas mortais encontra-se Setúbal (21), Lisboa (13) e Porto (13), enquanto Portalegre foi o único destrito sem qualquer vítima mortal. Já no ranking dos distritos com mais acidentes, Lisboa (6.584) e Porto (5.978) lideram, seguidos de Aveiro (2.783) e Braga (2.763).