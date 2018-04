A Fundação Caixa Geral de Depósitos patrocina o antissemitismo?

Bashar al-Assad é um verdadeiro herói porque incomoda Israel, nem que para isso tenha de mater milhares de seres humanos - isto para além de Goulão mentir descaradamente, ou por ignorância ou por má-fé

1. Luís Marques Mendes indignou-se muito (e justamente, numa das suas raras intervenções certeiras nos tempos mais recentes) com a opacidade da Caixa Geral de Depósitos. Desconhece-se como o banco público custa tanto aos contribuintes, tendo recebido do Estado português (leia--se dos contribuintes portugueses) quantias tão avultadas que placidamente despendeu sem qualquer racionalidade económica, apenas para satisfazer clientelas políticas, com a rosinha do PS sempre muito bem tratada. O caso da Caixa Geral de Depósitos pinta-se em tons de rosa--choque. E querem apostar que mais uma vez os portugueses serão mantidos na ignorância feliz?

2. E tais realidades que nos deixam perplexos não se circunscrevem à atividade principal da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, ao exercício da atividade bancária. Se José Sócrates levou ao paroxismo a utilização da Caixa Geral para fins estritamente político-partidários, desviando os recursos que deveriam estar funcionalizados à promoção do desenvolvimento económico nacional para a consecução de objetivos partidários e até para atentar criminosamente contra a democracia (pense-se no plano de Sócrates/Vara para fechar o “Sol”), a geringonça de António Costa permitiu à extrema-esquerda o controlo de parte do universo Caixa Geral de Depósitos. Há até quem diga que António Costa combinou com Paulo Macedo uma divisão do banco público pelos parceiros da geringonça: a atividade financeira ficaria sob a égide do PS; as atividades acessórias (não financeiras) do universo Caixa ficariam sob o controlo da extrema-esquerda, especialmente do Bloco de Esquerda (parceiro prioritário deste PS neo-“trotskista-financeirista” dos jovens gregos da esquerda-caviar).

3. Um exemplo? Pense-se no estado a que chegou a Culturgest - Fundação Caixa Geral de Depósitos. Esta tem como objeto social a promoção de atividades culturais e científicas que promovam o conhecimento entre a população portuguesa. Reiteramos: atividades científicas e culturais; não atividades políticas, de campanha e propaganda política. Tais atividades seriam, aliás, inadmissíveis, atendendo a que (1) a Culturgest pertence à Caixa Geral de Depósitos, que tem como acionista maioritário o Estado português; (2) a Culturgest é uma fundação à qual foi reconhecida utilidade pública pelo governo de José Sócrates. Ora, gozando de utilidade pública, não poderá engajar-se em atividades de pura propaganda política, sem contraditório - e discriminando vozes e personalidades de quadrantes políticos diversos do Bloco de Esquerda e do PS mais radical.

4. Por muito que custe à caríssima leitora e ao caríssimo leitor acreditar, a Culturgest irá organizar e patrocinar a conferência anti-Israel, agendada para 10 de maio, proferida por alguém que se julga historiador e integra o movimento BDS - Boicote, Desinvestimento e Sanções, com vista à aniquilação do Estado israelita: Ilan Pappe. Quem é Pappe? Um historiador, que trabalha numa universidade britânica, que sofre do complexo de muitas personalidades ex-comunistas: uma vez renegadas e votadas à irrelevância no seu próprio país, tornam-se inimigos militantes da sua pátria e abraçam as causas de grupúsculos extremistas (e até terroristas). O extremismo destes grupúsculos acaba por afagar a alma revolucionária destes marxistas vencidos da vida: à falta de melhor, tornam-se radicais apenas porque sim, seja contra Israel, seja contra o clube de futebol adversário. É a lógica de vida de um marxista à procura de uma causa que lhe afague a alma dorida e vazia pelo decurso natural (e salutar) da História. Portanto, Ilan Pappe, individualmente considerado, não passa de uma personalidade insignificante - contudo, inserido no grupo que lhe dá força (o BDS), o pensamento do marxista vencido da vida (que concorreu às eleições para o parlamento israelita, nunca passando da insignificância) torna-se especialmente grave. Não tenhamos dúvidas: Ilan Pappe é o ideólogo do movimento BDS e, logo, um dos principais teóricos do crescente movimento antissemita europeu. Curioso que seja um ex-marxista a dar substrato teórico (e autoridade académica) ao discurso da extrema-direita neonazi…

5. Ainda para mais, o evento é organizado tendo por uma base uma mentira: a de que o movimento BDS e o Comité de Solidariedade com a Palestina são realidades distintas. Não são: o BDS é uma espécie de grupo ativista radical do comité de solidariedade, fazendo e dizendo coisas que o último, por imperativos de continuidade da sua falsa moderação, não pode avalizar institucionalmente. Os membros e as formas de financiamento, porém, são as mesmas: pense-se, por exemplo, em Ziyaad Yousef, membro do comité de solidariedade e do BDS. Enfim, todos ao serviço de Omar Barghouti, o palestiniano radical que apela publicamente à aniquilação do Estado de Israel e cujas fontes de financiamento são dúbias e objeto de investigação. Um dado que atesta a hipocrisia deste movimento: Omar Barghouti acusa Israel de não ser uma democracia, de ser um Estado horrível… mas é lá - na Universidade de Telavive - que está a concluir o seu doutoramento, após ter também lá obtido o grau de mestre.

6. Ora, para Portugal e a sua posição no mundo, o patrocínio da Culturgest - Fundação Caixa Geral de Depósitos a esta iniciativa de um grupo radical que acolhe as premissas centrais do antissemitismo não pode deixar de ser considerado como um embaraço. Isto num contexto especialmente sensível: há poucas semanas, Ana Gomes (eurodeputada socialista portuguesa) acolheu o mesmo Omar Barghouti no Parlamento Europeu, tornando o nosso país uma paródia à escala global. E há poucos dias ficámos a saber que a política externa da geringonça é objetivamente condicionada pelos partidos de extrema-esquerda, o que explica que Portugal, pela primeira vez há décadas, tenha traído a sua histórica e imprescindível aliança atlântica. Afinal, ao contrário do que querem fazer crer os jornalistas alinhados com Costa, a extrema-esquerda faz mossa em opções estratégicas vitais para Portugal: evoque-se que o movimento BDS é veementemente condenado pela União Europeia…

7. Exigimos, tudo dito e ponderado, explicações imediatas da Culturgest: (1) em que se traduz o seu patrocínio à iniciativa do BDS? (2) a Caixa Geral de Depósitos, por qualquer via, meteu dinheiro na organização desta iniciativa que promove a aniquilação de um Estado aliado e amigo de Portugal? (3) se fosse ao contrário - um grupo apoiante do direito de Israel à sua segurança coletiva, convivendo com um Estado palestiniano que respeite o Estado de direito e a democracia --, a Culturgest estaria disposta a acolher tal iniciativa? - questões a que a Fundação Caixa Geral de Depósitos terá de responder nos próximos dias. Podemos avançar que nós tentámos lançar o nosso livro sobre Donald Trump - pagando do nosso próprio bolso, sem pretender qualquer patrocínio! - e contámos sempre com a má vontade e a inflexibilidade da Fundação Caixa Geral de Depósitos: agora, tudo ficou claro. Agora, percebemos porquê: a geringonça tomou de assalto (também) a Culturgest, inviabilizando qualquer iniciativa que se situe à direita do Bloco de Esquerda. E é assim que se vai matando (o que resta da) a credibilidade do Estado português…

8. Ah, e já agora: sabe quem irá moderar a conferência de Ilan Pappe? Nem mais nem menos que a estrela do Esquerda.net, o site oficial de propaganda do Bloco de Esquerda: José Goulão. Um verdadeiro democrata, tolerante, que há dias escreveu o seguinte sobre a situação na Síria: “A Síria fragmentada seria a vitória ideal para Israel. Que conhecendo as insuficiências dos grupos que combatem no terreno, de tempos a tempos realiza operações militares para desgastar o exército governamental - sem que o mundo se incomode com as agressões militares de um Estado soberano contra um vizinho. Antes que essa vitória chegue, ou mesmo que não se concretize na forma desejada pelos falcões israelitas, cada vez mais enraizados no poder, há um triunfo que Israel pode desde já festejar: o cenário de uma Síria militarmente poderosa na sua vizinhança acabou. É uma preocupação a menos para a única potência nuclear do Médio Oriente.” Ou seja: Bashar al-Assad é um verdadeiro herói porque incomoda Israel, nem que para isso tenha de matar milhares de seres humanos - isto para além de Goulão mentir descaradamente, ou por ignorância ou por má-fé! Patético! Aceitamos que o dinheiro dos nossos impostos sirva para financiar estes delírios dos funcionários da agência de comunicação do Bloco de Esquerda? Esperamos esclarecimentos, rápidos e conclusivos, da Culturgest.