A diretora-geral da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira, apresentou a sua demissão à secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, na semana passada. Mas não avançou para o efeito qualquer justificação.

O Ministério da Educação confirmou a demissão à Lusa e explicou que Maria Luísa Oliveira foi ontem substituída por Susana Lopes, diretora dos Serviços Jurídicos e Contencioso, “em regime de suplência”, tal como “decorre da lei”.

Maria Luísa Oliveira foi vista publicamente em funções pela última vez num seminário no Porto sobre inovação na gestão escolar, na semana passada.

Chegou ao cargo para substituir Agostinho Pereira, em 2014, depois de também o antigo diretor-geral se ter demitido. Em causa esteve a polémica em torno dos serviços do Ministério da Educação, na altura acusados de erros na fórmula de cálculo nas listas de colocação de professores na Bolsa de Contratação de Escola (BCE).

Maria Luísa Oliveira é licenciada em Geografia e Planeamento Regional, com uma pós--graduação em Administração Escolar. Mestre pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), Oliveira é desde 1986 professora do quadro de Geografia. Exerceu funções em várias escolas, na presidência de conselhos diretivos e administrativos.

A nova diretora-geral em regime de suplência foi adjunta do secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar Casanova de Almeida em 2011. Em 2015 chegou a chefe de gabinete do secretário de Estado.

Susana Lopes cursou Artes dos Tecidos na Escola Artística António Arroio. Tirou uma licenciatura em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL) e deu aulas no básico e secundário em 1980-1981. Em 2000-2001 acumulou ainda funções em cargos de gestão e administração.