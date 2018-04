O prazo da entrega da declaração de IRS - referente aos rendimentos obtidos no ano passado - arrancou no domingo e em 24 horas foram submetidas mais de 256 mil declarações. A promessa por parte do governo de reembolsar os contribuintes em menos de 12 dias, no caso do IRS automático, levou a uma verdadeira corrida ao Portal das Finanças e fez com que este “estivesse muitas vezes em baixo devido a problemas técnicos”, admite ao i Nuno Pires, membro da direção nacional do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI). “Não há sistema capaz de aguentar tanta procura”, refere o responsável.

Esta situação já levou o próprio secretário de Estado a deixar um recado aos contribuintes: “Não é preciso fazer tudo no início nem deixar tudo para a última hora.”

Já em relação aos problemas técnicos no acesso ao Portal das Finanças, António Mendonça Mendes garantiu que é “preciso desmistificar” as falhas: “Elas poderão ser temporárias e não serem atribuíveis ao sistema informático, mas ao nosso browser.” Ainda assim, refere que é normal que isso aconteça, mas que cabe à Autoridade Tributária garantir que “ao longo dos 60 dias, os contribuintes possam cumprir as suas obrigações sem nenhum transtorno de maior”.

