O que fazem as ordens pelos seus associados?

Ouvi por estes dias, da boca de uma pessoa amiga, uma história que me deixou positivamente boquiaberto. Ao fim de algum tempo sem pagar as quotas da respetiva ordem, um profissional da área da saúde ficou com a sua conta bancária congelada. Creio que isto aconteceu por alturas do Natal e, impossibilitado de usar o seu dinheiro, teve de recorrer a dinheiro emprestado para comprar presentes para a família.

Ao que me disseram depois, passa-se algo parecido com a Ordem dos Advogados - e imagino que com tantas outras que proliferam no nosso país.

Basta olhar para os seus edifícios elegantes nalgumas das zonas nobres da cidade para perceber que as ordens se tornaram máquinas extremamente ricas e poderosas. Ainda assim, desconhecia que a sua influência pudesse chegar tão longe ao ponto de punir os “prevaricadores” de uma forma que só deveria estar ao alcance da justiça. Com que legitimidade uma organização deste tipo solicita o congelamento da conta de um seu associado?

E não é tudo. As ordens passaram também a deter o monopólio de determinar quem pode e quem não pode exercer a profissão. Por que razão um licenciado em Arquitetura, em Engenharia ou em Medicina não pode trabalhar enquanto não obtém o aval da ordem? Em teoria, é para garantir a qualidade do serviço prestado na respetiva área e para defender a classe. Na prática, é uma demonstração de falta de confiança nas universidades e uma forma de obrigar os licenciados a pagarem o seu tributo.

Não tenho dúvidas de que algumas ordens cumprem a sua função. Mas também sei que algumas simplesmente não defendem os interesses dos seus associados, limitando-se a exigir as contribuições destes sem lhes dar em troca qualquer benefício palpável. E, se é para defender os interesses da classe, cada um deveria poder decidir se quer ou não pertencer ao clube, sem ser ostracizado por causa disso.