O FC Porto saiu derrotado do jogo frente ao Belenenses e entregou a liderança do campeonato ao Benfica.

No Restelo, a equipa da casa marcou por Nathan, aos 10 minutos, e Maurides, aos 70.

À 28.ª jornada, o FC Porto cai para o segundo lugar no campeonato e fica a um ponto do Benfica. O Sporting está a cinco pontos do FC Porto e a seis do Benfica.