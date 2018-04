De acordo com a imprensa desportiva desta segunda-feira, Bruno de Carvalho está a ponderar o futuro de Jorge Jesus. Após a derrota frente ao SC Braga, a direção do Sporting está a equacionar uma possível saída do treinador, ainda que isso signifique uma indemnização de 7 milhões de euros.

Bruno de Carvalho e a SAD leonina estão a ponderar os prós e os contras da saída do treinador de 63 anos já no final desta época.

Bruno de Carvalho já reagiu às notícias de que Jorge Jesus tem o futuro incerto em Alvalade. O presidente do Sporting escreveu no Facebook: “O mundo a comemorar a ressureição de Jesus e os jornais a quererem matá-lo…”.

Recorde-se que o Sporting perdeu frente ao SC Braga e distanciou-se dos primeiros lugares do campeonato. Jorge Jesus admitiu que o Sporting está afastado da luta.