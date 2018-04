O presidente egípcio, Abdel-Fatah al Sissi, alcançou uma vitória eleitoral esmagadora nas eleições presidenciais com 97,08% dos votos.

Os resultados foram hoje anunciados. As eleições tiveram uma abstenção na ordem dos 41%, um ligeiro aumento face às eleições presidenciais de 2014. Por sua vez, o candidato da oposição, Moussa Moustafa Moussa, obteve apenas 3% dos votos.

A campanha eleitoral não incluiu qualquer debate entre os candidatos. Uma situação que se deve à recusa de Sissi em debater com o candidato da oposição. "Não acho que Sissi queira qualquer tipo de verdadeira política no Egipto", disse Hamdeen Sabahi, ex-candidato presidencial por duas vezes, ao jornal britânico "The Guardian". "Ele coloca a política e os políticos sob cerco. Ele detesta política. Ele detesta outras opiniões".