Desta vez, a greve convocada por vários sindicatos levou a Air France a cancelar 25% dos voos previstos para esta terça-feira.

De acordo com a empresa, mais de metade dos voos deverão realizar-se, mas haverá perturbações. Em causa está o pedido de aumentos salariais por parte de vários sindicatos.

Feitas as contas, a companhia prevê ter de cancelar 30% dos voos de longo curso, 33% de médio curso e 15% dos voos de curta distância. Em comunicado, a empresa explica que a adesão deverá ser de 32,8% dos pilotos, 20,5% do pessoal de cabine e de 14,5% do pessoal de terra.

Recorde-se que já tinham sido feitas paralisações em fevereiro e março.