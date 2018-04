O último balanço feito pela Direção Geral da Saúde (DGS) indica que há mais uma pessoa diagnosticada com a doença, aumentado assim para 86 o número de infetados.

Os dados da DGS são referentes ao dia de ontem, domingo, e dão conta de mais um caso relativamente ao dia anterior. Além disso, há mais 21 casos que estão a ser investigados.

No total das pessoas que estavam doentes, 77 já estão curadas.

Recorde-se que este vírus é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra.