O Banco Best registou em 2017 um resultado líquido positivo de 3 milhões de euros tendo os ativos sob gestão ultrapassado os 2,1 mil milhões de euros, revela a instituição financeira em comunicado.

"Estes resultados foram acompanhados pelo crescimento dos depósitos de clientes em 12%, do crédito em 17% e ainda pela obtenção do rácio Core Tier 1 de 34%, comprovando a solidez do banco. A liquidez do Best apresentou, também, um nível muito elevado com um rácio de transformação de depósitos em crédito de 32%, mantendo-se, assim, este indicador ao nível dos melhores do mercado nacional", diz em comunicado.

“A independência da oferta bem como a estratégia diferenciadora assente na inovação e numa permanente proximidade com os clientes ditaram os resultados positivos”, refere Madalena Torres, CEO do Banco Best.

De acordo com a instituição financeira, os resultados anuais expressam a boa performance em várias áreas de negócio, destacando-se o crescimento dos fundos de investimento, que se situou nos 11%, tendo o volume global ultrapassado os 911 milhões de euros."Esta evolução positiva reflete o caráter independente e muito diversificado da oferta, bem como uma forte dinâmica de inovação, em linha com as tendências de investimento internacionais mais atuais, como presentemente acontece com os temas ligados à robótica e à inteligência artificial", diz. E dá como exemplo, o lançamento em Portugal do 1.º fundo para investimento em tecnologias de inteligência artificial e do 1.º fundo gerido exclusivamente por inteligência artificial, que mereceu a distinção de “Financial Innovation” pela Euronext Lisbon Awards 2018.