A estação espacial chinesa Tiangong-1 terá caído, na madrugada desta segunda-feira, no Oceano Pacífico, perto da costa Chile.

Ao longo deste fim de semana muito se falou sobre onde iria cair a Tiangong-1 e a data da sua reentrada na atmosfera e, esta segunda-feira, a agência chinesa confirmou o local e disse ainda que a maioria da estrutura da estação tinha ardido antes de reentrar na atmosfera.

O restante material dispersou-se junto à costa do Chile.

Recorde-se que a estação foi lançada a 29 de setembro de 2011. A 16 de junho de 2012, uma nave transportando três taikonautas (astronautas ou cosmonautas chineses) conseguiu amarar com um foguetão à estação, onde trabalharam mais de dez dias. A 21 de março de 2016, a China perdeu o contacto com a Tiangong-1; a 14 de setembro de 2017, as autoridades chinesas anunciam que o aparelho vai despenhar-se na Terra, provavelmente até ao fim de 2017.