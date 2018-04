Das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental apenas cinco tinham reservas superiores a 80% do volume total. Mas o cenário mudou. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), em março, o número aumentou para trinta e duas.

Os dados mostram ainda que todas as bacias hidrográficas registaram no mês passado uma subida do volume de água armazenado. Com maior disponibilidade de água (92,3%) está a bacia do Ave, seguida da do Tejo (91,1%). Já os níveis mais baixos foram registados nas bacias das Ribeiras do Oeste (49,9%) e do Sado (59,9%).