A informação foi avançada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) que destaca o porto de Sines como representante de metade da carga movimentada (50,1%). De acordo com os dados disponibilizados pela AMT, “esta diminuição do volume de carga reflete uma quebra de 8%, interrompendo um ciclo de variações positivas que se têm vindo a verificar desde 2012 e que atingiram o seu auge no ano de 2017, registando a melhor marca de sempre".

A autoridade diz ainda que os portos de Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa e Setúbal apresentaram uma evolução positiva, mas a quebra de 19,1%, ou 1,7 milhões de toneladas, em Sines ditou acabou por ditar a queda global de 8%.

“Na redução do peso relativo do volume de carga movimentada, Sines é apenas acompanhado pelo porto de Faro, que cai ligeiramente para um valor simbólico inferior a 0,1%. Todos os outros portos reforçam as respetivas quotas, com destaque para Leixões, que sobe 2,6 pontos percentuais para 20,8%, e Lisboa e Aveiro, que ganham 1,5 pontos percentuais para 12,8% e 6,1%, respetivamente”, esclarece o comunicado.

Porto de Lisboa inverte tendência

Em 2016 era notícia que o porto da capital tinha sido o único do país com um recuo no número de mercadorias e de navios. Só em 2015, as cargas e descargas diminuíram cerca de 80%.

O acordo entre operadores e estivadores trouxe alguma normalidade ao Porto de Lisboa. Ao fim de 40 dias de greve, a movimentação de cargas e descargas voltou. No entanto, a atividade continuava a estar abaixo da registada há anos atrás.

De acordo com os dados da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes (AMT), desde 2006 o mercado portuário português apresentou um crescimento global positivo de 3,5% ao ano. Contudo, o Porto de Lisboa era o único que não acompanhava a tendência geral.

Todos os portos do país cresceram, numa década, mas o Porto de Lisboa apresentou uma tendência de crescimento negativa, de -1,2%.

A transferência de mercadorias para outros portos, nomeadamente para o de Vigo, ganhou peso, nesta altura, depois de, em dezembro de 2015, alguns armadores terem abandonado o porto de Lisboa para fugirem de outra greve dos estivadores.