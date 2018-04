A garantia foi dada no mês passado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita que fez saber existir “um acordo global [no sentido de reduzir a oferta da matéria-prima no mercado internacional] ”.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia juntam-se assim num acordo que parece ter sido alcançado para durar muito para além de 2018.

Corte na produção de petróleo

Tanto a Rússia como a Arábia Saudita pretendem manter a refinação em níveis abaixo do máximo possível.

Depois de vários meses a discutir um acordo que permitisse um equilíbrio da oferta e da procura, vários países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pretendem que os cortes continuem a existir, por mais tempo. No entanto, em setembro do ano passado, nem todos os países da organização estão de acordo.

Os ministros dos países-membros da OPEP reuniram-se em Viena, com a discussão sobre outros prazos em cima da mesa. Naquela altura, tinham “um entendimento para meses”, disse o ministro do Petróleo da Argélia. “Todas as opções estão sobre a mesa”, disse, por seu lado, o ministro do Petróleo do Koweit, Essam al-Marzouq.

Já nesta altura a Rússia e a Arábia Saudita eram os principais defensores de um eventual prolongamento dos cortes. Agora esta aliança entre OPEP e Rússia parece estar para durar. Além de ficar claro que este ano vão manter os cortes de forma a acabar com o excesso global, está sinalizada a cooperação para além desse prazo.

O impacto desta aliança já se fez sentir. Esta semana registam-se subidas no preço da gasolina e do gasóleo nos postos de abastecimento em Portugal. Recorde-se que estas subidas refletem a valorização dos preços do petróleo nos mercados internacionais.