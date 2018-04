Avizinham-se tempos difíceis

Com esta derrota, o Sporting deve ter “garantido” o 4.o lugar.

Até cerca da meia hora de jogo, o Sporting reinou a seu bel-prazer em Braga. Por essa altura deu-se um choque violento entre o guarda-redes bracarense Mateus e o avançado sportinguista Bas Dost. O jogo esteve interrompido durante largos momentos para assistir os dois jogadores e para o árbitro consultar o VAR, vendo se haveria motivo para penálti. O árbitro não marcou nada. Mas esse lance revelar-se-ia curiosamente decisivo no encontro.

O jogo virou - e a partir daí, o Sporting não voltou a encontrar-se. Fosse porque a paragem fez adormecer os seus jogadores, iludidos com as facilidades encontradas até aí, fosse porque fez acordar os jogadores do Braga, fosse porque o seu treinador aproveitou a ocasião para retificar posições, a verdade é que o jogo nunca mais foi o mesmo. O Sporting, que até aí estava a ganhar todos os duelos individuais, passou a perdê-los com impressionante facilidade.

Mas o jogo de Braga teve outros aspetos curiosos. O livre de que resultou o único golo do jogo foi provocado por Montero - um avançado que entrou para resolver o jogo a favor dos leões e acabou por estar na origem da vitória dos arsenalistas. E quem marcou o golo do Braga foi um defesa, Raul Silva - que já podia não estar em campo, porque se lesionara duas vezes e das duas “ameaçara” sair. Finalmente, este golo surgiu na fase final do jogo, quando o Sporting jogava com dez, por expulsão de um jogador normalmente correto, Piccini, mas que teve a má sorte de levar dois amarelos. Enfim, o futebol faz-se de todas estas contradições, surpresas e coincidências.

E agora, Sporting?

Com esta derrota, o Sporting deve ter “garantido” o 4.o lugar. Considerando que o Braga tem vindo a fazer uma segunda volta brilhante, e que o Sporting, ao invés, tem estado titubeante, é altamente provável que o Braga chegue ao 3.o lugar. Ironicamente, na única vez em que o Sporting assumiu desde o início da época que queria ser campeão, nem vai provavelmente ficar entre os três primeiros.

E se perder a meia-final da Taça de Portugal e for eliminado da Liga Europa, a época saldar-se-á por um fracasso. O que não é caso inédito. Quantas vezes, cá e lá fora, aconteceu uma equipa estar com hipóteses de ganhar tudo e acabar por perder tudo? Mesmo Jesus já passou por isso…

Mas, se tal acontecer, é muito difícil que o clube não entre em crise. Bruno de Carvalho, que insulta tudo e todos por muito menos, não vai ficar calado. Atirará todas as culpas para cima do treinador, dizendo que lhe satisfez todos os pedidos e ele não ganhou nada. E Jorge Jesus possivelmente dirá que é muito difícil ganhar no clima de instabilidade que o presidente cria no clube. O choque será violento e frontal.

Enfim, não prevejo nada de bom para o Sporting neste final de época.