No entanto, a companhia tem sido acusada de estar a contratar tripulantes estrangeiros e a guerra está longe de acabar. O Bloco de Esquerda já fez saber que quer audições com os trabalhadores e com a administração e o PCP lamenta a falta de intervenção do governo.

De acordo com o sindicato, “esta luta tem como objetivo o cumprimento por parte da companhia aérea irlandesa das regras mais básicas previstas na legislação nacional, nomeadamente no que se refere à parentalidade e garantia de ordenado mínimo, bem como a retirada de processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo abaixo dos objectivos da empresa”. No entanto, à semelhança do que aconteceu no final da semana passada, “os tripulantes prometem não desistir e exigem ao Governo e às entidades competentes, nomeadamente à Autoridade das Condições do Trabalho, uma atuação rápida e dura para com a companhia aérea irlandesa, à semelhança da excelente resposta dada pela ACT no dia 29, ao mesmo tempo que iremos reunir com os restantes sindicatos europeus, com o objetivo de promover uma greve da Ryanair a nível europeu”.



Em resposta, a ACT fez saber que “tomou conhecimento de alegadas irregularidades relacionadas com o direito à greve dos tripulantes de cabine da companhia aérea Ryanair e desencadeou uma ação inspetiva, no decurso da qual serão adotados os procedimentos adequados”.

Ainda que esteja a ser acusada de “ilegalidade”, a Ryanair fez saber que não comenta “conversações com os nossos colaboradores, nem qualquer tipo de rumor ou especulação”.

Recorde-se que a questão da aplicação da lei é muito antiga e tem sido polémica ao longo dos últimos anos. As más condições de trabalho oferecidas pela companhia aérea de baixo custo têm estado na ordem do dia, ainda que não sejam novidade. Já em 2013, a companhia tinha sido condenada a pagar dez milhões de euros por violar leis laborais. Neste caso, a transportadora aérea enfrentava várias acusações pela sua operação em França. A esta condenação, que previa indemnizações e juros, juntava-se ainda uma multa de mais de 200 mil euros. Também aqui as acusações tinham a ver com o facto de a Ryanair registar os trabalhadores empregados em França como trabalhadores irlandeses, impedindo o funcionamento de plenários e acesso a sindicatos no Aeroporto de Marseille-Marignane.

Neste caso, a Ryanair tinha empregado mais de 120 pessoas sem aplicar as leis francesas nem preencher qualquer documento de impostos do país em questão. Mas o caso de 2013 não serviu de emenda. No ano passado, a companhia enfrentou um outro processo no Tribunal de Justiça da União Europeia e perdeu. A ideia da tripulação de cabine era que o caso fosse julgado num tribunal belga por achar que a lei seria mais favorável, mas a companhia entendeu que o melhor seria que o caso fosse julgado na Irlanda. Foi dada razão aos trabalhadores.

De acordo com a Reuters, “o tribunal salientou que no que diz aos litígios relacionados com contratos de trabalho, as regras europeias visam proteger a parte mais fraca”. E é aqui que se enquadra o facto de “as regras permitirem, entre outros aspetos, que os colaboradores recorram aos tribunais que considerem mais próximos dos seus interesses”. Os trabalhadores em questão tinham contratos de trabalho realizados de acordo com as leis irlandesas, já que eram feitos como se os colaboradores lá trabalhassem. No entanto, a base destes trabalhadores era o Aeroporto Charleroi, na Bélgica.