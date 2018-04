As imagens do vídeo captam os últimos momentos de vida de Abed el-Fatah Abed e-Nabi, de 18 anos. O jovem corria a fugir da fronteira de Israel quando foi atingido por disparos de balas reais do exército israelita. Cai para não mais se levantar. Os disparos do exército de Israel provocaram, pelo menos , 17 mortos e 1400 feridos nos palestinianos que se manifestavam em Gaza, junto à fronteira com Israel.

O exército de Telavive assegura que disparou para matar, depois de os manifestante terem lançado cocktails molotov e pedras contra os soldados hebreus. “Usaram meios de dispersão e disparos contra os principais instigadores” e aqueles que tentaram passar a fronteira. As imagens deste vídeo mostram que não foi bem assim: muitos dos palestinianos foram atingidos a fugir e não a tentar aproximar-se do território ocupado por Israel.

As autoridades israelitas garantem que não vão tolerar manifestações junto à sua fronteira, que apelidam de “atos terroristas camuflados de protestos”: “Se o Hamas pretende prosseguir e converter o local num lugar de eventos violentos diários até a 15 de maio [dia que os organizadores palestinianos têm previsto terminar as manifestações da Grande Marcha do Retorno, que protesta contra a expulsão de milhões de palestinianos das suas terras por Israel], nós não vamos permitir esse jogo de pingue-pongue e que eles provoquem atos terroristas camuflados de protestos, e só respondemos: iremos mais longe para acabar com a violência”, garante o general israelita Romen Menelis.

