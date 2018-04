A estação espacial chinesa Tiangong-1, ou “Palácio Celeste 1”, reentrou este domingo na rota da Terra e deverá atingir o nosso planeta na noite deste domingo, refere a Agência Espacial Europeia.

A queda do “Palácio Celeste” na Terra, que viaja à velocidade de 26 mil quilómetros por hora, não deverá provocar danos, já que, quando chegar à atmosfera terrestre deverá desintegrar-se numa bola de fogo.

Não há motivos para alarme. Este laboratório espacial chinês desativado em 2016 vai desintegrar-se antes de colidir com a Terra, por isso, a probabilidade de alguém ser atingido com pedaços com mais de 200 gramas é de uma em 700 milhões, refere a agência espacial chinesa, que acrescenta que se tratará de “um espetáculo esplêndido, como uma chuva de meteoritos”.