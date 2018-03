Há muito pouco tempo falar do Facebook era falar da quinta empresa mais valiosa dos Estados Unidos, com uma valorização bolsista que excedia os 400 mil milhões de euros. Mas a polémica em torno da Cambridge Analytica, suspeita de ter usado indevidamente dados de 50 milhões de utilizadores desta rede social, arruinou uns bons milhões. Mais de 100 mil milhões. À suspeita de que os dados teriam sido usados para influenciar votos de eleitores a favor de Trump somou-se a acusação de que o mesmo teria acontecido no referendo do Brexit.

Mark Zuckerberg pediu desculpa, mas não convenceu nem os utilizadores, nem os investidores, menos ainda as autoridades. Muitos apagaram as contas, alguns investidores decidiram avançar para tribunal e a questão da proteção de dados pessoais ganhou dimensão. A Comissão Federal de Comércio dos EUA fez saber que iria abrir uma investigação ao Facebook e o parlamento britânico chamou Zuckerberg para esclarecer algumas questões. As críticas e o debate em torno da influência e poder das redes sociais levou Vera Jourova, comissária europeia da Justiça, encarregada da proteção aos consumidores e dados pessoais, a sublinhar que pedir desculpa não chega e que o futuro pode sair muito caro.

«Se uma empresa fizer isso na Europa depois de maio de 2018, é muito provável que sanções drásticas lhe sejam impostas», explicou, relembrando que é a altura em que entra em vigor a nova regulamentação europeia sobre a proteção de dados pessoais.

Mas o pesadelo de Zuckerberg ainda não terminou. Além de já ter perdido mais de 100 mil milhões de dólares em valor de mercado, espera-se um grande impacto nas receitas da rede social. Existem anunciantes a suspender campanhas publicitárias e mais de 97% dos lucros da empresa são obtidos com anúncios.

Movimento #DeleteFacebook

A informação de que os dados de vários utilizadores teriam sido utilizados de forma indevida e sem consentimento levou à criação de um movimento que apoia o abandono desta rede social. Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, apagou as contas. Brian Acton, cofundador do WhatsApp, também aderiu ao movimento. Os nomes multiplicaram-se a até a Playboy fez saber que deixaria de ter conta nesta rede social.

As posições extremaram-se ainda mais depois de alguns utilizadores ficarem a saber que podiam descarregar o histórico do Facebook. Alguns utilizadores decidiram experimentar e surpreenderam-se ao perceber que havia registos de chamadas pessoais e SMS. Apesar do Facebook recordar que os utilizadores deram autorização, não falta quem questione a quantidade de dados que a rede social guarda de cada pessoa, nomeadamente, onde fez a chamada, por quanto tempo, para quem e até o nome do contacto. Mais um motivo para muitos optarem por deixar a rede social.

O peso da publicidade

Sabendo que os dados valem dinheiro é importante recordar que a questão não implica apenas o Facebook. O problema é o mesmo com outros gigantes da Internet. Ainda assim, só o Facebook, que já passou a barreira dos 2 mil milhões de utilizadores mensais, é ainda dono de aplicações que não podiam ser mais populares. O Messenger conta com 1,2 mil milhões de utilizadores mensais, o WhatsApp tem cerca de 1,2 mil milhões e o Instagram soma mais 700 milhões. Ora, a principal receita vem da publicidade e na publicidade ganha a corrida quem conhecer melhor o público a quem se dirige.

A questão dos dados e o uso para fins publicitários é uma outra questão que já obrigou o Facebook a tomar posição. A rede social viu-se forçada a assegurar que vai eliminar todas as parcerias que tem com empresas de consultoria de dados. «Embora fazer isto seja uma prática comum, acreditamos que esta decisão, que vai entrar em vigor ao longo dos próximos seis meses, vai ajudar a melhorar a privacidade das pessoas no Facebook», explicou a rede social, através de comunicado.

Falta saber o que irá ser criado para compensar a perda de receitas. Ao acabar com a funcionalidade Categorias para Parceiros, que engloba empresas como a Acxiom e a Experian PLC, muito dinheiro é posto em jogo. A Acxiom, que diz dar aos clientes o poder de «criar relações lucrativas», reportou receitas no valor de 800 milhões de dólares.

Na prática, os anunciantes que decidirem ficar no Facebook passam a ter de usar as informações que eles próprios tenham sobre os clientes. Ou seja, passam a estar impedidos de usar empresas de marketing para cruzar dados.

Recorde-se que um estudo recente mostrava que em 2017 a Google e a Facebook conseguiram obter metade de toda a receita mundial de publicidade na Internet e mais de 60% nos EUA. A explicação era exatamente esta: estas plataformas alcançam milhares de pessoas, são ricas em dados e era fácil usá-las para marketing com fins específicos. Brian Wieser, da Pivotal Research, responsável pelo estudo, sublinhava que «os anúncios digitais em breve chegarão a um ponto de saturação, indicando que há limites para crescer».

Nesta altura, tanto a Google como a Facebook recusaram fazer comentários.

Problema de gigantes

Começou no Facebook, mas não termina no Facebook. A controvérsia que envolve esta rede social também está a afetar a Google que já muitas vezes foi protagonista de discussões sobre privacidade. Nesta sequência, a Alphabet, dona da Google, viu as ações caírem e perdeu o segundo lugar na lista das empresas mais valiosas de Wall Street. Atualmente, vale cerca de 704 mil milhões de dólares. Em segundo lugar fica agora a Amazon, que vale 726 mil milhões.

Também outras redes sociais têm sido arrastadas para o olho do furacão. O Twitter, por exemplo, foi fortemente afetado devido ao escândalo com o Facebook. Desvalorizou 12,03%.