Diogo Piçarra referiu que quem fez a acusação “já conhecia aquela melodia há muito tempo e esperou pela oportunidade certa” para fazer a denúncia. “Não sou pessoa de intrigas e se vir a conhecer quem fez isto até perdoarei, não sou rancoroso”, completou.

O cantor diz não saber “quem é que começou isto tudo”, mas critica o facto de terem esperado até ao final do Festival para o acusar. “Quem o fez, de facto, conhecia aquela canção, mas também teve oportunidades anteriores para mostrar as parecenças entre as duas. A música - 45 segundos dela - esteve à mostra de toda a gente durante uma semana, eu toquei-a ao piano e coloquei no Instagram na semana anterior”, afirmou em etrevista à revista ‘Caras’.

“Da minha parte estou de consciência tranquila e foi por isso que me quis retirar do Festival, para evitar mais confusão. Sempre fiz tudo à base do trabalho e da música. Não preciso das proporções que o assunto já estava a ganhar”, sublinhou.