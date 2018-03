Este sábado em Cambridge, Inglaterra, estiveram centenas de pessoas para dizerem o seu último adeus a Stephen Hawking.

A cerimónia privada decorreu na igreja St. Mary the Great, na universidade de Cambrigde. Perto da igreja juntaram-se centenas de pessoas que apludiram quando o caixão chegou ao local.

O sino da igreja tocou 76 vezes, uma badalada por cada ano de vida do famoso astrofísico, que foi diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa aos 21 anos de idade.

“O nosso pai viveu e trabalhou em Cambridge durante mais de 50 anos (...). É por essa razão que decidimos organizar o seu funeral nesta cidade que tanto amava e que o amou de volta”, referiram os filhos de Stephen Hawking num comunicado.

Entre os convidados presentes na cerimónia estiveram várias figuras públicas, como o guitarrista do grupo Queen Brian May e Eddie Redmayne, ator que representou o astrofísico no fimel ‘A teoria de tudo’.