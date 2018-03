Este sábado de manhã, Pelayo Novo, jogador da segunda divisão espanhola, caiu do terceiro andar de um hotel, em Huesca, Espanha, no qual a sua equipa estava hospedada.

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador do Albacete tem 27 anos e foi encontrado pelos seus companheiros de equipa, que chamaram os serviços de emergência médica, que mobilizaram um helicóptero para o local. Os médicos conseguiram estabilizar o atleta no local, que posteriormente foi levado para o hospital de Saragoça.

Para já ainda não se conhecem os motivos da queda, que foi confirmada pelo clube através de um comunicado.