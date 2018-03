Anatoli Antonov, embaixador russo nos Estados Unidos da América (EUA), referiu este sábado que os 60 diplomatas russos expulsos depois de um ex-agente ter sido envenenado regressam este sábado a Moscovo.

“A 31 de maço, todos os diplomatas russos que foram declarados ‘persona non grata’ vão voltar de avião com as suas famílias” para a Rússia, afirmou o embaixador aos jornalistas, citado pela agência TASS.

O governo russo disponibilizou dois aviões para transportar as 171 pessoas que vão deixar os EUA.

Os EUA epulsaram 150 diplomatas russos depois da retaliação presente no caso Skripal, que diz respeito ao envenenamento de um ex-espião duplo, de origem russa, e a sua filha.

O Reino Unido culpou a Rússia, dizendo que ela foi a autora do envenenamento. No entanto, o governo russo tem desmentido todas as acusações pedindo por provas concretas.