Devemos apostar numa limpeza frequente dos objetos mais propícios a propagar o vírus da gripe, como os talheres, louça, máquina do café ou o comando da televisão.

Segundo o site Bustle, para limpar mesas, cadeiras, bancadas e outro tipo de superfícies pode usar cloro e água oxigenada, que são eficazes a eliminar os germes. Pode também optar por usar detergentes anti-sépticos à base de álcool.

Porém, deve usar luvas quando limpar a casa, pois não proteger as mãos pode facilitar a contaminação.

“A principal forma de transmissão da gripe é o contacto direto com uma pessoa doente (como apertar as mãos, beijar e abraçar) ou respirar o vírus depois de alguém espirrar ou tossir. (…) Então, em casos de gripe, é importante tapar a boca e lavar as mãos e evitar tocar na boca, no nariz e nos olhos”, explicou uma médica ao site.