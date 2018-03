De acordo com uma proposta do Departamento de Estado hoje anunciada, as pessoas que quiserem viajar para os Estados Unidos, poderão ter de fornecer as identidades das redes sociais, números de telefone e ainda endereço de correio eletrónico.

A medida deverá afetar cerca de dez milhões de pessoas por ano – aquelas que querem obter um visto de turista ou migrar para os Estados Unidos. No entanto, os viajantes diplomáticos ou funcionários governamentais não serão afetados.

Depois da medida anunciada esta sexta-feira, o Departamento de Estado norte-americano vai ter um período de consulta pública de 60 dias para eventuais modificações. Essas alterações deverão ser apresentadas a 29 de maio.