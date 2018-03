Nordahl Lelandais, o homem que matou Maëlys de Araújo, a menina lusodescendente que desapareceu de uma festa de casamento em França, admitiu ter matado um militar que estava desaparecido desde abril do ano passado, segundo avança o jornal Le Figaro.

Enquanto decorriam as investigações para tentar encontrar a Maëlys, Nordahl Lelandais, ex-militar, tornou-se no maior suspeito do desaparecimento de Arthur Noyer, o militar.

O militar foi visto pela última vez no dia 12 de abril de 2017, quando estava a sair de uma festa a poucos quilómetros da casa do suspeito.