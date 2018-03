O fim dos jogos de preparação das Seleções com vista ao Mundial 2018, na Rússia, é sinónimo de regresso à normalidade. Ou, neste caso, regresso aos principais campeonatos da Europa. Assim sendo, torna-se obrigatório falar do encontro que irá acontecer este sábado (15h) em Old Trafford. O Manchester United vai receber o Swansea num duelo cuja história ficará escrita a 100% em português. José Mourinho e Carlos Carvalhal vão medir forças na 32.ª jornada da liga inglesa, numa altura em que os red devils defendem o segundo lugar e os swans procuram continuar a caminhada brilhante que têm feito na fuga à zona de despromoção. Este será, de resto, o primeiro encontro entre os dois treinadores portugueses desde que Carvalhal assumiu o comando técnico dos cisnes, em dezembro de 2017.

Mou sob fogo e Carvalhal em estado de graça O jogo entre o United e o Swansea vai acontecer num momento em que os dois treinadores vivem fases muito distintas em Inglaterra. Se, por um lado, Mourinho está na mira da imprensa e dos adeptos devido à eliminação da sua equipa ante o Sevilha, na Liga dos Campeões, no outro lado está o caloiro sensação desta Premier League. Carvalhal é atualmente um dos treinadores do momento em solo inglês dada a proeza que tem feito desde que aterrou no comando do Swansea. Recorde-se que, à data, os cisnes, que contam com o internacional português Renato Sanches, se encontravam no último lugar na tabela e, atualmente, estão instalados na 14.º posição, ou seja, a já quatro lugares da linha vermelha. Em entrevista, sobre o duelo com Mourinho, Carvalhal abordou a confiança do seu compatriota como ponto em comum e sublinhou, contudo, as personalidades muito diferentes entre os dois. “Ele tem uma grande confiança nele mesmo, como eu. Mas tem uma personalidade totalmente diferente da minha. Gosta de confronto. Gosta de estar em confronto com as pessoas e é muito bom nisso. Eu sou totalmente diferente. Gosto de estar longe do confronto. Gosto de ganhar, mas, se alguém tentar lutar comigo, irão perceber que estão apenas a lutar contra si mesmos”, afirmou.

Já sem o sueco Ibrahimovic, entretanto oficializado pelo Los Angeles Galaxy, da MLS, o United luta pelo posto de vice-campeão, sob pena de ver, em caso de derrota, uma possível ultrapassagem do Liverpool (no 3.º lugar). Com 65 pontos, os diabos vermelhos estão a 16 pontos do líder City, emblema que está, aliás, cada vez mais perto de concretizar a festa de novo campeão da Premier League. Assim sendo, só restará a Mou e companhia assegurar o segundo lugar e, por último, tentar o único título que ainda têm no horizonte: a Taça de Inglaterra. O United vai medir forças (a 21 de abril) com o Tottenham nas meias-finais da prova que pode dar o único troféu da época aos reds de Manchester. Os spurs foram, de resto, o clube responsável pela eliminação dos... cisnes, nos quartos-de-final da competição.