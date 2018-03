Pedro Gil, avançado espanhol do Sporting, foi suspenso por 28 dias pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Patinagem. O motivo do castigo foi uma agressão a Carlos Nicolía, avançado argentino do Benfica, no dérbi de 6 de janeiro (3-3).

Com o jogo muito perto do fim, uma provocação de Nicolía levou Pedro Gil a dar uma cabeçada ao jogador encarnado. O Benfica efetuou de pronto uma participação, tendo sido instaurado posteriormente um processo de inquérito que agora terminou com o referido castigo a Pedro Gil - o facto do jogador do Sporting ser reincidente contribuiu de forma decisiva para o agravar do castigo.

Nicolía, por seu lado, acabou por escapar apenas com uma advertência da federação.

Veja aqui a agressão: