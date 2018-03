Entre 12 e 15 de março, a PSP apanhou 562 pessoas que estavam a usar o telemóvel enquanto conduziam.

As situações foram identificadas na sequência de várias ações de fiscalização rodoviária no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização, que envolveu mais de 3.800 polícias.

O comunicado indica ainda que “foram fiscalizadas cerca de 30.500 viaturas e levantados mais de 6.150 autos de contraordenação”.

Durante a fiscalização foram detidas 195 pessoas, das quais 97 por condução sob efeito de excesso de álcool e 61 por condução sem carta.