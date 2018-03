Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), foram registados 7.066 ilícitos nas escolas.

O relatório indica ainda que 63% do total de ilícitos tiveram origem criminal e que relativamente a 2016 há uma diminuição geral no número de ocorrências.

No ano passado, as autoridades registaram 3.286 crimes dentro das escolas e 1.210 fora. Lisboa e Porto são os distritos com mais ocorrências, 3.173 e 898 ocorrências, respetivamente.