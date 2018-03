A imortalidade de Manuel Reis

Com a notícia do desaparecimento do empresário multiplicaram-se, nos últimos dias, inúmeras demonstrações de afeto, reconhecimento e agradecimento. Pessoas que com ele privaram vieram (e bem) a terreiro publicar fotografias de homenagem e contar breves trechos de episódios que os marcaram. Fosse um café, um gesto ou uma conversa ao fim da noite, está claro para todos que o seu carisma e a sua personalidade foram um marco indelével na história do entretenimento em Portugal. Eu, infelizmente, não tive essa sorte. Trocámos breves palavras quando fomos apresentados por duas vezes e não passou disso. Cumpre-me, no entanto, tecer alguns comentários sobre o seu percurso e a sua história, que não se esgota aqui. Porque nem sempre é preciso conhecermos as pessoas para reconhecermos a sua obra.

É fundamental para percebermos o desenvolvimento e o crescimento na mecânica noturna em Lisboa entendermos a forma como ela se cruzou com um dos principais responsáveis pela mudança no Bairro Alto. Foi no Frágil e através dele que a noite começou a tomar outro significado. O conteúdo estratégico e as ideias bem definidas fizeram deste espaço uma das grandes portas para a modernidade. Sofisticado e cosmopolita, aberto a uma sociedade que não se rege por padrões programáticos, mas sobretudo pelos que “tinham urgência de viver”. A diversão, a loucura saudável, a excentricidade que se misturava com o ecletismo. As personagens que por lá marcavam presença habitual como, por exemplo, um dos maiores símbolos do vanguardismo chamado António Variações.

Daí para o Lux foi um salto. Corria o ano da Expo98. Mais do que contar a história que tem saído um pouco por toda a imprensa é importante referir aquilo que foi a minha experiência pessoal nas suas casas. Tive a sorte de percorrer diversos espaços noturnos um pouco por todo o mundo. Só encontrei paralelismo com o Lux em Berlim. É difícil encontrar espaço seja onde for em que tantas coisas corressem bem ao mesmo tempo. Os pormenores da decoração, a qualidade dos empregados alicerçada no tratamento que era dado aos mesmos. Era até há bem pouco tempo uma das poucas, senão a única discoteca em Lisboa que dava contrato de trabalho aos seus. O tratamento meticuloso que no meio da sofisticação conseguia ter espaço para todos. A forma como a todos tratava por igual, sem recurso a opulentos privados e áreas VIP.

Um sítio onde todos se sentiam bem. Onde a programação era feita com rigor e estratégia e que fazia com que os DJ de toda a parte ambicionassem lá tocar. As renovações permanentes, as criativas festas de aniversário e os conceitos arrojados que iam surgindo de quando em vez. As festas especiais. A diversidade de público que permitia a todos divertirem-se por igual e o rigor transversal, da porta à senhora da limpeza. Quem frequentou e frequenta as casas do Manuel Reis sabe do que falo. Os grandes profissionais também se fazem nas grandes casas e isso “obrigava” os clientes a serem mais respeitadores do que nos outros lados porque eram tratados com respeito.

Esta é a imagem que tenho do Manuel porque espelha aquilo que ele era, segundo sei, enquanto pessoa. A obra será para sempre imortal porque percorre gerações que nunca se esquecerão dos momentos de prazer que ali viveram. E essa é a melhor homenagem que lhe podemos deixar. A alegria de sabermos retirar os melhores prazeres da vida sem pisar os outros. Deveria estar para a noite à escala global como Cristiano está para o futebol, porque não há caso algum de tamanho sucesso, de qualidade, à mesma dimensão. Se temos algum toque de internacionalidade na noite e de diferença nos projetos, a ele muito o devemos. Os seus espaços foram, em épocas diferentes, sempre ao nível dos melhores e é assim que o recordarei, na categoria dos imortais.