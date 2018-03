O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa sob aviso laranja a partir de sexta-feira de manhã devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 11 metros de altura.

Para o fim-de-semana da Páscoa, o IPMA prevê ainda ocorrência de precipitação em todo o país e queda de neve em terras acima dos 800 metros.

Para amanhã, sexta-feira, está prevista chuva e rajadas de vento na ordem dos 70 km/h no litoral e nas terras altas.

No domingo, a chuva vai voltar ao fim do dia no litoral Norte e Centro e irá chegar de forma gradual até às restantes zonas do país.

Até segunda-feira as temperaturas máximas irão rondar entre os 15 e 18 graus e a mínima pode variar entre os -3 e 0 graus nas terras altas, já no resto do país será inferior a 10º celsius.