As contas individuais da Associação Mutualista Montepio, dona a 100% do banco, referentes ao exercício de 2017, foram aprovadas por larga maioria dos associados.

Em causa estavam, nomeadamente, as contas individuais da Associação Mutualista referentes a 2017, em que apresentou lucros de 587,5 milhões de euros, bem acima dos 7,4 milhões de euros de 2016. Já os capitais próprios ficaram no ano passado positivos em 510 milhões de euros, a contrastar com os 251 milhões de euros negativos de 2016.

Para estes resultados contribuíram créditos fiscais de 808,6 milhões de euros, de que a Mutualista passou a beneficiar por em 2017 ter passado a pagar IRC (o imposto aplicado sobre os lucros das empresas). A existência destes créditos fiscais provocaram polémica nas últimas semanas, com críticas de vários partidos.

Já sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia para a Caixa Económica, Tomás Correia referiu que «será um grande parceiro», mas lembrou que a decisão final cabe à entidade e não ao Montepio. Tal como i avançou, a Santa Casa prepara-se para investir até 20% milhões de euros para deter 1% do capital.