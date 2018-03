A produção industrial portuguesa cresceu 2,1% em fevereiro, em termos homólogos. Contudo, a evolução corresponde a um abrandamento face ao mês de janeiro, altura em que a produção industrial aumentou 2,5%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Todos os setores contribuíram para este desempenho, uma vez que todos registaram ritmos de crescimento inferiores aos verificados no primeiro mês do ano.

O único setor que apresentou uma melhoria foi o da energia, ainda que o contributo tenha continuado a ser negativo.

As vendas a retalho passaram de um crescimento de 5,5% em janeiro para um aumento de 3,7% em fevereiro.

Nos primeiros dois meses do ano, verificou-se uma travagem brusca no volume de negócios gerado através dos produtos não alimentares, excluindo o combustível. As vendas de produtos alimentares, bebidas e tabaco registaram um aumento superior, contrariando os restantes setores.