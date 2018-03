Um homem tentou atropelar um grupo de militares que se encontrava a fazer jogging em Varces-Allières-et-Risset, no sul de França, mas sem sucesso.

O suspeito colocou-se em fuga depois do incidente e a Gendarmerie já enviou patrulhas para realizarem buscas nas redondenzas, de forma a obterem a idetificação do suspeito e a matrícula do carro, avança a BBC.

De acordo com o jornal francês Le Figaro, o condutor terá primeiro insultado o grupo de militares, tendo-se voltado a aproximar destes cerca de 25 minutos depois e avançado com o carro em direção a dois soldados.

A mesma publicação indica ainda que não há registo de feridos.