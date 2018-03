O jogo entre as equipas de futsal feminino do Benfica e o Olimpus Roma, a contar para a European Women's Futsal Tournament, está a dar que falar pelo enorme gesto de fair play demonstrado pelas águias.

Em causa esteve a marcação de um golo da equipa encarnada após um lance em que uma jogadora da equipa adversária ficou lesionada.

Depois de se aperceberem da situação, as jogadoras do Benfica decidiram deixar o caminho aberto para que a turma do Olimpus Roma pudesse marcar um golo.

As águias venceram o encontro por 7-3.